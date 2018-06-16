Столичный транспортный комплекс полностью справился с перевозкой болельщиков чемпионата мира по футболу в первый день мундиаля, рассказал заммэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он пояснил, что в день матча открытия между командами России и Саудовской Аравии городской транспорт работал в особом режиме. По словам Ликсутова, со стадиона "Лужники" посетители вышли за полтора часа, с фестиваля болельщиков преимущественно за час с момента окончания игры.

Заммэра столицы выразил сожаление в связи с тем, что жители Хамовников вынуждены терпеть неудобства, связанные с обеспечением безопасности соревнований. Он отметил, что власти стараются свести их к минимуму и снимают большую часть ограничений как можно быстрее. "Все обращения, которые поступили к нам за время сегодняшнего матча, мы рассмотрим и на все вопросы ответим, совместно с управлением ГИБДД по Москве", – цитируют СМИ.

Ликсутов уточнил, что 92 тысячи болельщиков уехали из "Лужников" на метро и МЦК, 18 тысяч выбрали бесплатные шаттлы S1, S2 и S8. Часть болельщиков предпочла такси – это 2 тысячи пассажиров.

Многие предпочли уйти пешком, для них подготовили скидки в магазинах, кафе и ресторанах в Парке Горького, "Музеоне" и "Зарядье". "Мы внимательно проанализируем все детали и постараемся еще больше улучшить транспортное обслуживание наших дорогих болельщиков и гостей чемпионата мира", – заключил он.

Помощь от волонтеров подземки получили более чем 30 тысяч болельщиков чемпионата. Они подсказывают гостям мундиаля, какой билет выгоднее купить, как добраться до билетного центра и центра выдачи паспортов болельщиков и подсказывают оптимальные маршруты до других необходимых мест.

В связи с чемпионатом метро на четыре дня продлит режим работы до 3:00. Аналогичные изменения будут действовать в некоторые дни на МЦК.

Сборная России обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Чемпионат продолжится до 15 июля, в столичных "Лужниках" и "Спартаке" пройдет 12 игр.

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