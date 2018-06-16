Зона для бесплатной игры в настольный футбол, футпул и "FIFA 2018" на игровой приставке открылась на станции МЦК Лужники, а также в переходе со станции "Ленинский проспект" на станцию МЦК Площадь Гагарина. Об этом сообщили в пресс-службе столичного метро.

"В обеих зонах установлены по два настольных футбола и по одной площадке для футпула. Также в игровой зоне на станции Лужники появилась киберзона с 10 экранами – здесь можно поиграть в футбол на приставке", – говорится в сообщении.

Игровые зоны размещены в местах, где они не будут мешать проходу пассажиров. Площадки будут работать в течение всего чемпионата мира, в будние и выходные дни с 10:00 до 22:00.

Кроме того, каждый день с 12:00 до 17:00 в киберзоне будут проходить турниры. Чтобы принять в них участие, необходимо предварительно зарегистрироваться в самой киберзоне.

Возможность сыграть в настольный футбол прямо в метро впервые появилась у москвичей и гостей столицы во время Кубка конфедераций 2017 года. Тогда столы установили в переходах между "Охотным Рядом" и "Театральной", а также между "Пушкинской" и "Чеховской". Они пользовались большой популярностью у пассажиров.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 российских городах и продлится до 15 июля. Игры мирового первенства примут стадионы Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Волгограда, Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Саранска, а также Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и Сочи.

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