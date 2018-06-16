Болельщики сборной Исландии устроили флешмоб в парке "Зарядье" в поддержку своей команды.

На кадрах видео, которое выложил в Сеть пользователь Birkir Ólafsson на своей странице в Twitter, футбольные фанаты прокричали свой знаменитый клич Viking Clap и исполнили песни в поддержку национальной команды.

Матч между сборными Исландии и Аргентины состоится на столичном стадионе "Спартак" в 16:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что перед матчем ЧМ-2018 между сборными Аргентины и Исландии будет закрыт на вход северный вестибюль станции метро "Спартак".

Также по требованиями FIFA в дни проведения матчей в районе стадиона "Спартак" перекроют ряд улиц. Недоступными для проезда окажутся Волоколамский проезд, проезд Стратонавтов, Сходненский тупик и разворот на дублере Волоколамского шоссе.

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