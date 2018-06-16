Нападающий португальской сборной Криштиану Роналду был признан лучшим игроком матча между Португалией и Испанией, который состоялся в Сочи в рамках первого тура группового этапа ЧМ-2018. Эту информацию предоставили СМИ в пресс-службе Международной федерации футбола (FIFA).

В матче с Испанией Роналду отметился тремя голами, причем на 88-й минуте игры он совершил хет-трик, обеспечив тем самым ничью своей команде. Встреча завершилась со счетом 3:3.

По итогам матча сборные Испании и Португалии набрали по одному очку. Сейчас они делят второе место в таблице группы B. Лидерство в группе пока принадлежит сборной Ирана, у которой − три очка после победы над командой Марокко.

Во втором туре сборные Португалии и Марокко встретятся в "Лужниках". Игра пройдет 20 июня. В этот же день в Казани сыграют команды Ирана и Испании.

Ранее тренер Жозе Моуринью прокомментировал матч между Португалией и Испанией, а также третий гол Криштиану Роналду. По словам Моуринью, португальский футболист отрабатывает штрафные удары с одной точки целыми часами, поэтому противостоять ему не смогла даже мощная защита испанцев.

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