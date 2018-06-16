версия для печати
ЧМ-2018
В игре со сборной Марокко Иран одержал победу в ЧМ-2018
Победа Ирана в матче с Марокко состоялась со счетом 1:0.
Иран обыграл Марокко в матче группового этапа ЧМ-2018. Игра прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:0.
Нападающий Марокко Азиз Бухаддуз забил гол в ворота собственной сборной на последних минутах матча.
Ранее 15 июня прошел матч между сборыми Уругвая и Египта. Он завершился поражением египтян со счетом 0:1. Игра состоялась в Екатеринбурге. Для сборной России чемпионат мира начался удачно. На первом матче турнира 14 июня российская команда разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0.
Лидерами турнира, по данным букмекеров, остаются Бразилия, Аргентина, Германия и Франция. Некоторые эксперты также отмечали хорошие шансы на победу у сборной Испании..
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.