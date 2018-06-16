Экономика
Повышение пенсий пройдет на основе индексации
Такие меры подготовлены и будут применяться с начала 2019 года.
Минтруд cтавит в известность пенсионеров, которые уже не работают о планах по увеличении размера пенсии индексацией на одну тысячу рублей в год.
Процедура увеличения ежемесячной выплаты страховой пенсии посредством индексации на тысячу рублей закреплена документально.
Соответствующее распоряжение уже подписано Дмитрием
Анатольевичем Медведевым и будет непременно поставлено на обсуждение в
Госдуме
Формулировка законопроекта известна, пройдет предварительное обсуждение изменений в системе выплат пенсий.
Премьер-министр РФ подписал документ об увеличении
возрастной категории пенсионеров до 63 лет у женщин и до 65 у мужчин.
Коэффициент индексации начисляется путем постепенного наращивания порогового значения, соответствующего возрасту выхода человека на пенсию и результатом становится начисление за год дохода 12 тысяч рублей в год
источник публикации: Новости Москвы
дата публикации: 16.06.2018.
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