Минтруд cтавит в известность пенсионеров, которые уже не работают о планах по увеличении размера пенсии индексацией на одну тысячу рублей в год.

Процедура увеличения ежемесячной выплаты страховой пенсии посредством индексации на тысячу рублей закреплена документально.

Соответствующее распоряжение уже подписано Дмитрием Анатольевичем Медведевым и будет непременно поставлено на обсуждение в Госдуме

Формулировка законопроекта известна, пройдет предварительное обсуждение изменений в системе выплат пенсий.

Премьер-министр РФ подписал документ об увеличении возрастной категории пенсионеров до 63 лет у женщин и до 65 у мужчин.



Коэффициент индексации начисляется путем постепенного наращивания порогового значения, соответствующего возрасту выхода человека на пенсию и результатом становится начисление за год дохода 12 тысяч рублей в год

источник публикации: Новости Москвы

дата публикации: 16.06.2018

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