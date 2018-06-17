Более 78 тысяч человек посетили матч ЧМ-2018 между сборными Германии и Мексики, который состоялся 17 июня на стадионе "Лужники".

На игру сборных Германии и Мексики в "Лужниках" собрались 78 тысяч 11 зрителей. Всего же с начала чемпионата футбольные матчи посетили уже около 500 тысяч болельщиков.

17 июня сборная Мексики сенсационно обыграла команду Германии. Единственный гол, обеспечивший победу мексиканцам, забил Ирвинг Лосано. Этот матч собрал настоящий аншлаг в "Лужниках".

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