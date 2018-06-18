Новости Москва Инфо

Военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин оценил решение Минобороны реформировать систему подготовки военных кадров в вузах. Предполагается, что военные кафедры заменят на специальные учебные центры.

"Благодаря этому предложению повысится качество обучения, ведь военных кафедр очень много. Вузы пытаются таким образом привлечь новых студентов, но не всегда подбирают высококвалифицированных преподавателей. Поэтому в Минобороны и решили создать учебные центры", – цитируют эксперта СМИ. По словам Литовкина, ведомство сможет собрать лучших педагогов, а студенты получат практические навыки во время занятий на полигонах. Кроме того, учащиеся смогут пройти практику и подготовку на базе воинских частей

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