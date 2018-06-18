Решение украинской компании "Нафтогаз" подать представление в апелляционный суд Швеции по вопросу исполнения решения Стокгольмского арбитража в споре с российским "Газпромом" является желанием приостановить заключение арбитража. Об этом заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

По его словам, у "Нафтогаза" небольшие шансы в споре с "Газпромом". Однако в ходе дальнейших слушаний в судах, дело может обернуться так, что "апелляция "Газпрома" по поводу решения арбитража не будет удовлетворена и ему придется заплатить те суммы, о которых шла речь".

Митрахович отметил, что если это и произойдет, то не скоро. На текущий момент снимаются риски ареста активов российского "Газпрома" в дочерних компаниях. Если будет необходимо заплатить, то российская компания, по словам эксперта, не понесет больших убытков.

"Нафтогаз", как подчеркнул Митрахович, сам еще не отдал ту часть денег, которую он должен "Газпрому" по решению стокгольмского суда, которое было вынесено еще в 2017 году.

"Газпром" добился приостановки исполнения решения Стокгольмского арбитража в споре о транзите газа через территорию Украины.

Ходатайство было подано 7 июня. Компания обжалует вердикт арбитражного суда по транзитному контракту. "Нафтогаз" же пытается до рассмотрения апелляции начать процедуру принудительного исполнения решения.

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