Московская сцена

Герои его спектакля – незамысловатые жители глубинки, у которых почти не осталось надежды. Осталась только "Утопия" – старое, прогоревшее когда-то кафе, которое вдруг понадобилось возродить некому бизнесмену из Москвы. Да так возродить, чтобы "Утопия" была прежней, точно такой, как в 1990-е: с плохим пивом и вырви-глаз интерьером. "Но мы же можем сделать лучше!", – возражают герои, только-только начинающие расправлять крылья. "А лучше – не надо, надо – как было", – пресекает их инициативу таинственный хозяин, отстегивая деньги.

Изменились ли мы с 1990-х, возможно ли сегодня вернуться назад – такими вопросами задаются создатели спектакля. В основе постановки лежит новая пьеса Михаила Дурненкова, одного из лучших современных драматургов, с текста которого когда-то началась режиссерская карьера Марата Гацалова: в 2008-м он дебютировал пьесой Михаила Дурненкова "Хлам" в Центре драматургии и режиссуры. А в 2010-м "Экспонаты" Вячеслава Дурненкова (брата драматурга Михаила Дурненкова), поставленные Гацаловым в Прокопьевском драматическом театре,

принесли режиссеру его первую "Золотую маску".

В ролях – Андрей Соколов, Ольга Белинская, Михаил Орлов и другие.

Билеты доступны по ссылке.

Театр Наций

Петровский переулок, д. 3

20.06

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