Московская сцена

Верди был поглощен драматической мощью "Макбета" и называл шекспировскую пьесу одним из величайших творений человечества. В содружестве с Франческо Пьяве он написал текст либретто и создал, по сути, новаторское произведение: в партитуре "Макбета" композитор стал делать пометки не только музыкального, но и чисто театрального свойства; и, готовя премьеру первой редакции в 1847 году,

особенно был требователен к актерским качествам певцов.

Верди фиксировал сложную палитру эмоций каждого героя, подчиняя пение драматическому действию. Именно с "Макбета" чаще всего отсчитывают новый этап в истории оперного исполнительства: окончилась эпоха бельканто и наступило время драматического пения.

Не случайно уже в ХХ веке к оперному "Макбету" Верди часто обращались режиссеры драмы.

Новую постановку в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко готовит драматический режиссер Кама Гинкас. Он не переносит действие в современность, а напротив – погружает нас в доисторические времена. Пространство Сергея Бархина напоминает марсианский пейзаж, вместе с режиссером художник выводит действие хорошо известной оперы за рамки привычных ассоциаций и аллюзий.

Театр им. Станиславского и Немировича-Данченко

20.06 — 22.06

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