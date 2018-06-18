Культура
Стартовали съемки фильма «Мы из Тольятти!»
В интернете стартовала кампания народного финансирования нового документального фильма «МЫ ИЗ ТОЛЬЯТТИ!». На поиски средств у авторов всего два месяца. А фильм уже ждут: его планируют показать на фестивале «Кинотавр», интерес к еще неснятой ленте уже проявили организаторы киносмотра..
А фильм уже ждут: его планируют показать на фестивале «Кинотавр», интерес к еще неснятой ленте уже проявили организаторы киносмотра. Фестивальная история фильма ожидается в 2019 году.
https://planeta.ru/campaigns/togliatti
Фильм задуман, как путешествие по современному Тольятти. Это своеобразное эссе о городе и о его жителях. Тольятти сегодня переживает не самые лучшие времена. Фильм «МЫ ИЗ ТОЛЬЯТТИ!» – попытка увидеть положительное в отрицательном. Нужно ли спасать город и есть ли у него будущее? Как сделать Тольятти местом, где комфортно жить и творить? Как, несмотря на трудности, объединяться и преодолевать проблемы, сохранять свое прошлое, и в то же время приветствовать все новое?
Автор, продюсер и режиссер фильма - Татьяна Ауэрбах - выпускница ВГИКа, автор 8 лент, многие из которых были удостоены призов на всероссийских и международных киносмотрах. В продюсерском багаже Ауэрбах уже есть фильм, снятый на народные средства. Именно так была создана ее игровая короткометражная лента «PRO КИНО» (реж. Денис Прима). Фильм принимал участие в международных киносмотрах в США, Чехии, Венгрии, Иране.
«Я всегда хотела снять фильм о Тольятти – городе, в котором прошла большая часть моей сознательной жизни. Каждый год я приезжаю в Тольятти и вижу, как жителей раздирают противоречия: одним нравится город и восхитительная природа вокруг, и они никуда не собираются уезжать. Другие критикуют всё и готовы уехать из города при первой же возможности. Третьи создают свой мир, организуя мероприятия, местные движения... Но одно очевидно, что в Тольятти живут неравнодушные люди. И всем нам хочется, чтобы город процветал и развивался, чтобы люди стали добрее», - комментирует свой новый проект Татьяна Ауэрбах.
Проект фильма «МЫ ИЗ ТОЛЬЯТТИ!» стартовал 3 июня, а полномасштабные съемки начнутся 9 июня, и будут проходить в несколько этапов в течение 2018/19 гг. Премьерные показы состоятся уже в 2019 году. Фильм будет представлен на российских и международных кинофестивалях, а затем в 2020 году планируется его выход на широкий экран в России и за рубежом.
Краткая справка о фильме:
Жанр: документальный фильм
Автор и продюсер: Татьяна Ауэрбах
Режиссер-постановщик: Татьяна Ауэрбах
Второй режиссер: Карина Календарёва
Операторы: Илья Беляев, Владимир Михайлов, Евгений Овчинников
PR проекта: Светлана Астрецова
Кинокомпания: Кино Город Студия
Хронометраж: 104 минуты
Страна: Россия
Контакты для СМИ:
В Москве
PR проекта Светлана Астрецова
Тел: +7 903 971 9373, e-mail: astretsizm@gmail.com
В Тольятти:
Продюсер и режиссер фильма «МЫ ИЗ ТОЛЬЯТТИ!» Татьяна Ауэрбах
Тел: +7 903 546 7067, e-mail: tanya.auer@yandex.ru.
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.