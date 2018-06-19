Происшествия

Тенденция к увеличению наблюдается среди территорий, подверженных пожарам. За сутки площадь лесных пожаров в России увеличилась на 5,5 тыс. гектаров.



«На 00:00 по московскому времени 19 июня на территории РФ действовал 71 лесной пожар на площади 15 809 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению», — говорится в сообщении организации.



Накануне в субъектах федерации было зарегистрировано 64 очага возгорания на площади почти 10,3 тыс. гектаров.



На сегодняшний день самые пожары бушуют в Красноярском крае (10,2 тыс. гектаров) и в Якутии (4,3 тыс. гектаров). Со стихией борются еще в девяти регионах.



В тушении задействованы 1,7 тыс. человек и 232 единицы техники. К авиамониторингу и борьбе с огнем привлечены 85 воздушных судов.

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