Несколько автомобилей сгорели на юге столицы ночью на 19 июня. Инцидент произошел в Шипиловском проезде.

Первым загорелся припаркованный во дворе автомобиль ВАЗ, с него огонь перекинулся на стоявшие рядом Ford и Mazda. Жильцы успели отодвинуть японскую иномарку от пылающих машин.



Приехавшие на место происшествия спасатели потушили пламя. Полицейские и эксперты выясняют причины инцидента. Основной версией стало возгорание двигателя отечественного авто. Специалисты не исключают и поджог.

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