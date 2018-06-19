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Происшествия
На юге Москвы сгорели несколько автомобилей
Пламя перекинулост на автомобили, парковавшиеся рядом с источником пожара.
Несколько автомобилей сгорели на юге столицы ночью на 19 июня. Инцидент произошел в Шипиловском проезде.
Первым загорелся припаркованный во дворе автомобиль ВАЗ, с
него огонь перекинулся на стоявшие рядом Ford и Mazda. Жильцы успели отодвинуть
японскую иномарку от пылающих машин.
Приехавшие на место происшествия спасатели потушили пламя. Полицейские и эксперты выясняют причины инцидента. Основной версией стало возгорание двигателя отечественного авто. Специалисты не исключают и поджог.
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