Здесь интересно

Рекордное количество школьников отпразднуют выпускной в Парке Горького в этом году.

По его словам, выпускной в 2018 году запланирован на 23 июня.

«Это большое традиционное событие, которое мы проводим с 2013 г. У нас в этом году зарегистрировалось рекордное количество ребят.

Предполагается, что Парк Горького примет 23 тыс. 168 посетителей, а в 2013 г., когда в первый раз такое организовали, было 4,5 тыс. выпускников», - рассказал Александр Кибовский.

Также он добавил, что выпускной в Парке Горького начнется 23 июня в 20:00 и продлится по традиции до 6:00 следующего дня. Тема выпускного - «Новый уровень». Организаторы подготовили разные занимательные программы, в том числе апеллирующие к популярным компьютерным играм.

.