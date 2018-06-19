Личный бюджет

В 84 регионах России индекс потребительских цен в годовом выражении снизился до четырех процентов и ниже. В Дагестане был зафиксирован рост цен всего 0,3 процента.

В регионах России инфляция снизилась до цели Центрального банка в четыре процента и ниже, отмечается в "Картине инфляции" Минэкономразвития.

При этом ожидаемое повышение НДС до 20 процентов поспособствует увеличению инфляции до четырех с половиной процентов в 2019 году.

Инфляция за май составила 2,4 процента. Такие данные приводит Росстат. Некоторые товары, при этом, стали доступнее. Подешевели огурцы, бананы, помидоры. А вот сахар подорожал.

Центральный банк приводит данные, в которых отмечается, что сохранению низкого инфляционного давления поспособствовал умеренный рост на внутреннем рынке.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что чемпионат мира по футболу не окажет значительного влияния на инфляцию в России.

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