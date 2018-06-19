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Московская жизнь
Александровский сад проводит 27-ю патриотическую акцию
Объявлено о проведении патриотической акции 22 июня.
Дата проведения акции в честь погибших воинов - 22 июня с 03:00 до 05:30.
Еще раз Юрий Левитан своим незабываемым голосом в 04:00 сделает объявление о
начале. После этого желающие смогут возложить цветы к вечному огню.
Дань памяти погибшим будет отдана во время минуты молчания.
С призывом почтить память тех, кто стал защитником нашей страны к жителям Москвы выступил Александр Кибовский. Он назвал дату и время проведения акции.
Начинается акция «Вахта памяти. Вечный огонь» 22 июня с 03:00 до
05:30.
Организаторами запланировано возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата. Цветы к месту проведения акции принесут участники молодежных организация и патриотических клубов, все желающие.
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