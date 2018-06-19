Будем здоровы

Кухня — настоящее сердце дома, вотчина хозяйки и одновременно — место по-настоящему опасное для здоровья. Причина — повышенная травмоопасность в связи с использованием острого кухонного инструмента и близость к источникам тепла. И именно термические ожоги — самые частые причины «кухонных» травм.

Чаще всего обжечься на кухне можно кипятком, горячим маслом или другим жиром, а также коснувшись горячей плиты, противня, огнем от горелки. Кроме того, не следует забывать о высокой вероятности ожога паром от любых кипящих жидкостей.

Классификация термических ожогов стандартная и не зависит от места, где повреждение кожи было получено.

Ожоги первой степени поверхностные, не выходят за пределы верхнего слоя кожи, характеризуются ее покраснением, и в течение нескольких дней проходят без следа.

Ожоги второй степени также относятся к поверхностным, но помимо участка покраснения, соответствующего месту воздействия горячей жидкости или пара на коже могут появиться заполненные мутным желтоватым содержимым пузыри. После заживления такого ожога рубцов не остается, главное — избежать занесения на поверхность ран, образовавшихся на месте пузырей.

Ожоги третьей степени захватывают ростковый слой дермы, в результате чего происходит омертвение поврежденного участка кожи с последующим отторжением и образованием рубца.

При ожоге четвертой степени повреждение распространяется на подлежащую клетчатку, мышцы и другие структуры

Светлана Левченко, врач-хирург, г. Москва:

«Обычно традиционные ожоги на кухне неглубоки, крайне редко среди них можно встретить ожоги третьей степени, намного чаще степень повреждения кожи минимальна. Благодаря этому лечение таких ожогов можно проводить дома.

В первую очередь, сразу после получения ожога нужно обеспечить отведение от поврежденной кожи избытка тепла. Эта мера не только помогает облегчить боль и жжение, но также служит профилактикой дальнейшего распространения тепловой волны в коже, повреждения более глубоких структур. Охладить кожу можно, погрузив конечность в таз с холодной водой и льдом, наложив на поврежденный участок холодный тканевый компресс.

Недопустимо протирать льдом поврежденную кожу — так можно спровоцировать ее микроповреждения. Кроме того, нельзя смазывать участок кожи с ожогом маслом, жирной сметаной, сливками. Пленка жира мешает отведению от кожи тепла. Если на коже все-таки появились пузыри, прокалывать их тоже нельзя: так можно внести инфекцию.

После достаточного охлаждения места ожога (как правило, при этом стихает боль и жжение), необходимо использовать аэрозоль для наружного применения, содержащий декспантенол — например, оригинальный лекарственный препарат «Пантенолспрей» аэрозоль для наружного применения. Он оказывает противовоспалительное действие, улучшает регенерацию тканей, быстро абсорбируется (всасывается) кожей. Возрастных ограничений нет, возможна индивидуальная непереносимость, применение у детей должно производиться под наблюдением взрослых.*

В отличие от мази или крема, аэрозоль для наружного применения легко наносится и быстро впитывается, не оставляя жирных пятен.

Нужно быть очень внимательным при покупке препарата в аптеке, так как на рынке существует огромное количество аналогов, упаковка которых часто визуально похожа на упаковку оригинального лекарственного средства – «Пантенолспрей» аэрозоль для наружного применения.

Оригинальный лекарственный препарат («Пантенолспрей») аэрозоль для наружного применения продается в упаковке белого цвета, с оранжевыми буквами и смайликом рядом с названием препарата. На новой упаковке (с 2017 года)присутствует знак «произведено в Европе».

От ожогов на кухне не застрахован никто, даже те, кто максимально тщательно и ответственно соблюдает технику безопасности.

Своевременная первая помощь и средства, стимулирующие регенерацию поврежденной кожи, помогут быстро облегчить дискомфорт способствуют заживлению ожога.

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