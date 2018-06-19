Теперь нет! По авторитетному мнению Рене Вебер это уже не соответствует действительности

Рене Вебер заявил, что практически не видел красоток в России.

Прибывший в Россию на Чемпионат мира по футболу 2018 швейцарский журналист Рене Вебер заявил, что в стране-хозяйке мундиаля он практически не встречал красивых девушек.

Остановившийся в Тольятти корреспондент в материале под заголовком "Где прекрасные Ольги с Волги?" посетовал на то, что в этом городе Самарской области он встречает симпатичных девушек гораздо реже, чем ожидал.

"Все наслышаны о красоте русских женщин. Они считаются мерилом для всего мира. Женщинами мечты. Соответственно, у меня были ожидания каждый день видеть только красавиц. Но, как вы знаете, есть исключения, подтверждающие правило. Тольятти, должно быть, как раз и является таким исключением", - пишет журналист в статье.

По его словам, в городе с населением 700 тысяч человек он увидел "не так много красивых женщин".

Вебер отметил, что, возможно, он пока не оказался в нужном месте.

"Может быть, из-за ожидания чемпионата мира просто ношусь туда-сюда с закрытыми глазами", - добавил он.

Ранее TopNews писал о том, что журналист из Бразилии назвал Ростов-на-Дону "городом серийных убийц".

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