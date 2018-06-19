На концерте для выпускников в Парке Горького выступят 40 знаменитых музыкальных исполнителей. Об этом рассказал глава столичного департамента культуры Александр Кибовский.

По его словам, как и в прошлые годы, звезд, которые примут участие в концерте, выбрали сами выпускники. За любимых исполнителей на портале "Активный гражданин" проголосовали 13 тысяч молодых москвичей, то есть более половины зарегистрировавшихся на выпускной.

"Было высказано желание, чтобы хедлайнерами стали Feduk и Moт. Всего будет 40 звезд", – цитируют Кибовского СМИ.

Глава ведомства также отметил, что, по поручению мэра столицы, концерт в Парке Горького покажут в прямом эфире на одном из

телеканалов. "Этот концерт можно будет посмотреть по всей стране", – подчеркнул Кибовский.

Ранее глава столичного департамента культуры сообщил, что выпускной в Парке Горького отпразднуют рекордное количество школьников – 23

тысячи человек. Праздник начнется 23 июня в 20:00 и продлится по традиции до 6:00 следующего дня. По словам Кибовского, в этом году

темой выпускного будет "Новый уровень", так как после выпуска у вчерашних школьников начинается новая жизнь.

В Парке Горького московские выпускники смогут принять участие в танцевальном марафоне и посетить интерактивные зоны. Гостей ждут

квесты. мастер-классы, спортивные и компьютерные состязания.

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