Культура
Несколько десятков музыкантов осчастливят в этом году выпускников
Они выступят в Парке Горького с концертом.
На концерте для выпускников в Парке Горького выступят 40 знаменитых музыкальных исполнителей. Об этом рассказал глава столичного департамента культуры Александр Кибовский.
По его словам, как и в прошлые годы, звезд, которые примут участие в концерте, выбрали сами выпускники. За любимых исполнителей на портале "Активный гражданин" проголосовали 13 тысяч молодых москвичей, то есть более половины зарегистрировавшихся на выпускной.
"Было высказано желание, чтобы хедлайнерами стали Feduk и Moт. Всего будет 40 звезд", – цитируют Кибовского СМИ.
Глава ведомства также отметил, что, по поручению мэра столицы, концерт в Парке Горького покажут в прямом эфире на одном из
телеканалов. "Этот концерт можно будет посмотреть по всей стране", – подчеркнул Кибовский.
Ранее глава столичного департамента культуры сообщил, что выпускной в Парке Горького отпразднуют рекордное количество школьников – 23
тысячи человек. Праздник начнется 23 июня в 20:00 и продлится по традиции до 6:00 следующего дня. По словам Кибовского, в этом году
темой выпускного будет "Новый уровень", так как после выпуска у вчерашних школьников начинается новая жизнь.
В Парке Горького московские выпускники смогут принять участие в танцевальном марафоне и посетить интерактивные зоны. Гостей ждут
квесты. мастер-классы, спортивные и компьютерные состязания..
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.