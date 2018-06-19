ЧМ-2018
Футбол. Бельгия - Панама
Матч закончился со счетом 3:0.
Сборная Бельгии обыграла команду Панамы в матче группового этапа чемпионата мира по футболу.
Матч прошел на стадионе "Фишт" в Сочи. Команда Роберто Мартинеса победила со счетом 3:0, голы забили Дриса Мартенса (47-я минута) и Ромелу Лукаку (69-я и 75-я).
Игру посетили 43257 зрителей. На первом матче чемпионата на этой арене, в котором участвовали сборные Испании и Португалии, побывали 43866 зрителей.
Сегодня также состоялась встреча сборных Швеции и Южной Кореи, в которой первая одержала победу. Игра в Нижнем Новгороде в рамках группового этапа завершилась со счетом 1:0.
Мундиаль продлится до 15 июля. ЧМ открыла игра между сборными России и Саудовской Аравии. Всего матчи принимают 11 российских городов, в столице запланировано 12 встреч на стадионах "Лужники" и "Спартак"..
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