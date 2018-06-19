Англия обыграла сборную Туниса в матче группового турнира чемпионата мира по футболу со счетом 2:1.

Первый гол в игре забил в ворота Туниса игрок английской сборной Харри Кейн. Однако уже к 31 минуте матча сборная Туниса сравняла счет, благодаря удару Фержани Сасси. До конца первого тайма ни одной из команд не удалось завладеть преимуществом.

Во втором тайме решающий победный гол в ворота соперника вновь забил Харри Кейн.

Игра проходила на "Волгоград Арена". По предварительным данным, посмотреть игру сборных Туниса и Англии пришли 41 064 болельщика.

Следующий матч сборная Англии сыграет с командой Панамы 24 июня. Днем ранее Тунис встретится с Бельгией.

.