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ЧМ-2018

Победой Японии завершилась встреча ее футбольной команды с командой Колумбии

Фото: ТАСС/Красильников Станислав

Победой Японии завершилась встреча ее футбольной команды с командой Колумбии

M24.ru 19 июня 2018г., 17:06

Матч закончился со счетом 2:1

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Сборная Японии обыграла команду Колумбии со счетом 2:1 на встрече группового этапа чемпионата мира по футболу.

Матч группы H прошел в Саранске, его посетили 40842 зрителя, сообщается в микроблоге FIFA в Twitter. На 6-й минуте отличился Кагава, на 73-й забил Осако. Гол Колубмии принес Кинтеро на 39-й минуте.

Это вторая игра, которую принял стадион в столице Мордовии в рамках мундиаля. На встречу команд Дании и Перу пришли 40 502 зрителя.

Сегодня также состоится матч между сборными России и Египта. Игра стартует в Санкт-Петербурге в 21:00.

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