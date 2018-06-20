Курс доллара США расчетами «на завтра» в начале сегодняшних торгов на Московской бирже к 10:23 мск потерял 27 копеек к предыдущему закрытию и составил 63,60 рубля. Курс евро к этому времени снизился почти на 44 копеек до 73,59 рубля.

Как отмечает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, внешний фон сегодня с утра благоволит покупкам. Растут на 0,3-0,4% фьючерсы на американские индексы, чуть менее полупроцента прибавляет нефть, обрадовавшись статистики Американского института нефти о снижении запасов «черного золота» в Штатах на 3,016 млн баррелей за неделю по 15 июня.

Он напомнил, что рубль вчера не смог закрепиться выше отметки 64.

"Похоже, что теперь актуальным для российской валюты станет коридор 63-64 руб за доллар. Сегодня рубль попытается двинуться ближе к нижней границе указанного диапазона, отыгрывая дорожающую нефть, затухание волны распродаж ОФЗ и закрытие спекулятивных позиций против рубля. При удачном раскладе российская валюта может окрепнуть копеек на 50 и уйти в район 63,2-63,3 руб за доллар", - полагает он.

.