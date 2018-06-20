версия для печати
Автомагистраль
ЦОДД:Изменения в схеме движения автомобильного транспорта 20 июня
Ограничение в движении транспорта ожидается в непосредственной близости от стадиона "Лужники".
Схема движения транспортных средств в Хамовниках изменена. Причиной ограничения для водителей автомобилей стал матч на стадионе "Лужники"
Пути следования автомобилей перекрыты на Лужнецком проезде, Ростовской и Саввинской набережной
Перекрыты также пути следования в направлении Хамовнического
Вала, начиная с Новодевичьей набережной к Комсомольскому проспекту.
Ограничения затронули участки для выезда от внутренней стороны 3 транспортного кольца рядом со стадионом "Лужники" в направлении улицы Хамовнический Вал. То же самое относится к внешней стороне по пути следования на Комсомольский проспект.
.
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.