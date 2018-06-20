Автомагистраль

Схема движения транспортных средств в Хамовниках изменена. Причиной ограничения для водителей автомобилей стал матч на стадионе "Лужники"

Пути следования автомобилей перекрыты на Лужнецком проезде, Ростовской и Саввинской набережной

Перекрыты также пути следования в направлении Хамовнического Вала, начиная с Новодевичьей набережной к Комсомольскому проспекту.



Ограничения затронули участки для выезда от внутренней стороны 3 транспортного кольца рядом со стадионом "Лужники" в направлении улицы Хамовнический Вал. То же самое относится к внешней стороне по пути следования на Комсомольский проспект.

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