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Автомагистраль

ЦОДД:Изменения в схеме движения автомобильного транспорта 20 июня

ЦОДД:Изменения в схеме движения автомобильного транспорта 20 июня

M24.ru 20 июня 2018г., 11:52

Ограничение в движении транспорта ожидается в непосредственной близости от стадиона "Лужники"

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Схема движения транспортных средств в Хамовниках изменена. Причиной ограничения для водителей автомобилей стал матч на стадионе "Лужники"

Пути следования автомобилей перекрыты на Лужнецком проезде, Ростовской и Саввинской набережной

Перекрыты также пути следования в направлении Хамовнического Вала, начиная с Новодевичьей набережной к Комсомольскому проспекту.

Ограничения затронули участки для выезда от внутренней стороны 3 транспортного кольца рядом со стадионом "Лужники" в направлении улицы Хамовнический Вал. То же самое относится к внешней стороне по пути следования на Комсомольский проспект.

 

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