К началу матча Португалия-Марокко в Москве будет комфортная погода.

Дождя и ветра сегодня синоптики не обещают. Температура воздуха вполне уютная, столбики термометров покажут 24 градуса.

"Москва, где сегодня сразятся Португалия и Марокко, окажется в области более прохладного атлантического воздуха. Осадки в течение дня маловероятны. Жары и духоты, которые были в начале недели, не ожидается. К стартовому свистку в столице прогнозируются вполне комфортные плюс 24 градуса", – рассказали в центре погоды "Фобос".

Во вторник, 19 июня, ливни с грозами прошли в Московской, Рязанской, Тверской, Ленинградской, и Нижегородской областях. Максимальное количество влаги в столичном регионе выпало на северо-запад.

Чемпионат мира по футболу стартовал в России с 14 июня и продлится до 15 июля 2018 года. Встречи сборных пройдут на 12 стадионах в 11 городах. В столице игры запланированы на стадионах "Лужники" и "Спартак".

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