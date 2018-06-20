Болельщики сборной Англии изменят свои взгляды на Россию после ЧМ-2018.

10 вещей извлекли британские гости из матчей первого раунда чемпионата мира". Один из пунктов касается России как организатора турнира.

"Болельщики вернутся домой с отличными воспоминаниями, хотя политическая напряженность и некоторые другие вопросы с российским правительством останутся", – говорится в тексте.

По мнению авторов статьи, хозяйка турнира "демонстрирует самое лучшее, самое улыбчивое выражение лица". Россияне, отмечает издание, "рады приветствовать турнир и болельщиков".

До чемпионата мира британские СМИ неоднократно призывали соотечественников отказаться от поездки в Россию. СМИ сообщают о якобы готовящейся атаке на английских фанатов со стороны российских болельщиков. В феврале британский телеканал BBC Two показал документальный фильм Russia's Hooligan Army ("Российская армия хулиганов"), в котором рассказали об участии россиян в столкновениях болельщиков.

Чемпионат мира по футболу в России продлится до 15 июля. Матчи проходят в 11 городах на 12 стадионах.

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