Автомагистраль

В Госдуме предложили обязать таксистов оснастить автомобиль специальными приборами – тахографами, чтобы контролировать время в пути и отдых. Запрос об этом планирует направить в Минтранс депутат Иван Сухарев. По его мнению, тахографы помогут таксистам избежать переутомления в пути, тем самым снизив риск аварий.

Как рассказал парламентарий, прибор фиксирует данные о деятельности водителя и заносит их на индивидуальную карту. Она позволяет идентифицировать таксиста и хранит информацию о времени его работы и отдыха.

"Европейский опыт свидетельствует: благодаря тахографам аварийность и смертность на дорогах снижается на 20–30%", – пояснил Сухарев в беседе с RT. Он напомнил, что ни один водитель не может работать 20 часов подряд без ущерба безопасности. "К чему это приводит, мы видели недавно в центре Москвы, когда уснувший таксист протаранил пешеходов", – подчеркнул депутат. В связи с этим Сухарев считает необходимым, чтобы на все машины такси начали в обязательном порядке устанавливать тахографы. Он также предложил ужесточить ответственность за отсутствие этих приборов.

Вопрос об установке тахографов приобрел особую актуальность после того, как 16 июня не отдыхавший 20 часов водитель такси наехал на толпу пешеходов на улице Ильинка. Спустя два дня Таганский суд Москвы арестовал таксиста на два месяца

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