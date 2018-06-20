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Политика

Евросоюз вводит дополнительные пошлины

Фото: ТАСС/Zuma/ТАСС

Евросоюз вводит дополнительные пошлины

M24.ru 20 июня 2018г., 14:48

На импорт из США Евросоюз предпринял ответные шаги

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Дополнительные пошлины на импорт из США в страны ЕС вводит Еврокомиссия.

Это ответные меры Брюсселя на введение Вашингтоном торговых ограничений. Нововведения коснутся товаров на сумму 2,8 миллиарда евро.

Отмечается, что ограничительные меры коснутся импорта стальной и алюминиевой продукции, а также сельхозтоваров.

Брюссель не против того, чтобы отменить новые пошлины, но только в случае аналогичных действий США.

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