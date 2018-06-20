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Московская жизнь
«Новая» Москва проводит озеленительные работы
80 парков будет разбито вокруг «Новой» Москвы.
Свыше 80 лесопарковых комплексов запланировано построить в ТиНАО.
По данным из правительства Москвы от Владимира Жидкина общая территория на строительство выделена размером 12 тыс. га. По подсчетам это меньше 10% общей новой территории
Как отмечается в материалах, подготовленных для СМИ, на стадии реализации в ТиНАО находятся 15 парков: 3 парка создается за счет бюджета города, 7 парков – за счет муниципального бюджета, 5 парков – за счет средств инвестора. Общая их площадь составляет 1 627,18 га..
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