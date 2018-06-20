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Московская жизнь

«Новая» Москва проводит озеленительные работы

Фото: www.flickr.com

«Новая» Москва проводит озеленительные работы

Информационный Центр Правительства Москвы 20 июня 2018г., 15:47

80 парков будет разбито вокруг «Новой» Москвы

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Свыше 80 лесопарковых комплексов запланировано построить в ТиНАО.

По данным из правительства Москвы от Владимира Жидкина общая территория на строительство выделена размером 12 тыс. га. По подсчетам это меньше 10% общей новой территории

Как отмечается в материалах, подготовленных для СМИ, на стадии реализации в ТиНАО находятся 15 парков: 3 парка создается за счет бюджета города, 7 парков – за счет муниципального бюджета, 5 парков – за счет средств инвестора.  Общая их площадь составляет 1 627,18 га.

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