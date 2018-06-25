Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о своем переизбрании вечером 24 июня. Глава государства уверен в своей победе в первом туре голосования, сообщает агентство Anadolu.

Эрдоган сослался на неофициальные итоги подсчетов, которые ранее публиковали турецкие СМИ.

Аналогичные данные опубликовал в своем Twitter и спикер турецкого правительства вице-премьер Турции Бекир Боздаг. Он напомнил, что подсчет голосов еще не завершился.

Сообщалось, что действующий президент набрал более 50 процентов голосов и значительно опередил всех своих соперников. Успеха добилась и правящая Партия справедливости, которую воглавляет Эрдоган.

Досрочные парламентские и президентские выборы прошли в Турции 24 июня. Голосование прошло в связи с переходом страны на президентскую форму правления.

дата публикации: 25.06.2018

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