Новости Москва Инфо

Руководство Москвы обратилось с просьбой к жителям столицы воздержаться от посещения двадцать пятого июня место проведения фестиваля для болельщиков

В московском управлении по вопросам спорта и туризма можно cчитают, что можно заменить это место просмотра на альтернативное.

Организаторам мероприятия приходится полностью или частично осуществлять перекрытие входа на матч при обеспечении безопасности и комфорта зрителей

Такие правила были установлены при организации игр команд России, Саудовской Аравии и Египта. Площадка для фанатов предназначена для 25000 человек. Перегрузка нежелательна. Объявление сделано заранее с целью предупредить болельщиков и не разочаровать их после закрытия фестивальной площадки. Болельщики со всех концов света должны иметь возможность и гарантии для просмотра матча.

C этой целью им предложено искать другие площадки для наблюдения за играми мундиаля заранее. Большинство болельщиков миролюбиво настроены и с удовольствием смотрят матчи в барах и ресторанах и торговых центрах. Такая возможность избавляет их от необходимости прибывать на два–три часа раньше до начала игры, занимать очередь за напитками и едой.

Существуют дополнительные терминалы для просмотра трансляций и экраны в гостиницах. Ипподром предоставит 8 тысяч мест для наблюдения за ходом игры на двух больших экранах с отличной разрешающей способностью.

Большие группы болельщиков могут воспользоваться отдельными комфортными шатрами в любую погоду. Ограничение связано с потребностью со стороны властей города организовать мероприятие в условиях максимальной безопасности. Правительство Москвы настоятельно просит проявлять максимум корректности и доброжелательности, не идти на провокации и конфликты.

дата публикации: 25.06.2018

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