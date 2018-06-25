На саммите ЕС не появится окончательного решения миграционной проблемы, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

В Брюсселе проходит неофициальная встреча, посвященная проблеме. "Мы будем обсуждать эти вопросы здесь в преддверии саммита Совета ЕС, но мы знаем, что на Совете ЕС, к сожалению, еще не получим общего решения миграционной проблемы", – цитируют Меркель СМИ.

По ее словам, речь идет об отдельных соглашениях между странами, которые те заключают по взаимному интересу. Канцлер ФРГ добавила, что работа над проблемой миграции продолжится в ближайшие дни.

Встреча нужна для того, чтобы понять, смогут ли европейские страны заключить отдельные соглашения между двумя-тремя государствами, отметила Меркель. Документы должны помочь ЕС преодолеть кризис.

"Речь идет с одной стороны о первичной миграции, то есть о беженцах, которые поступают через внешние границы ЕС. И поэтому большой темой станет защита внешних границ и сокращение нелегальной миграции в Европу. Во-вторых, речь пойдет о вопросах так называемой вторичной миграции, как мы справедливо и честно будем обходиться друг с другом внутри границ ЕС, в шенгенской зоне, как мы можем добиться здесь разумного распределения", – пояснила канцлер.

Ранее сообщалось, что кризис в Европе из-за наплыва беженцев отразился на правящей партии в Германии. Проблема миграции привела к расколу единой парламентской фракции правящих в Германии партий – Христианско-демократического союза во главе с Меркель и баварского Христианско-социального союза.

.