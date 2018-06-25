Первую в России карту сенсорной безопасности музейного пространства презентовали в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина. Ее разработали для посетителей со сниженным порогом сенсорной чувствительности в рамках программы "Доступный музей". Об этом сообщила директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак.

Она назвала карту сенсорной безопасности "одним из самых важных шагов", которые руководство музея предприняло в интересах посетителей со сниженной сенсорной чувствительностью. По словам Марины Лошак "есть разные маршруты, залы с минимальной сенсорной нагрузкой, которые рекомендуются для первого визита". Она также рассказала о зале с умеренной сенсорной нагрузкой, который подходит для повторного посещения.

Как уточнила директор ГМИИ имени Пушкина, бумажный вариант карты доступен на стойке информации музея. Помимо него, существует электронный вариант, который позволяет людям с разными особенностями развития подготовиться к посещению музея заранее. В будущем, добавила Лошак, карту планируют расширять, включив в нее, например, выставочные пространства "Музейного квартала".

Ранее сообщалось, что в Пушкинском музее создадут первую в России коллекцию медиаискусства. В нее войдут, в частности, видеоинсталляции Йонаса Мекаса (США) и Гари Хилла (США), а также видеоживопись Марианны Хеске (Норвегия). Коллекцию "Пушкинский XXI" представят на международной ярмарке современного искусства Cosmoscow в Гостином дворе в начале сентября.

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