Держатели карт для проезда в наземном общественном транспорте имеют шанс принять участие в реализации городского проекта.

Торговые сети активно предоставляют бонусы и скидки от магазинов и других учреждений. При этом у них есть возможность осуществить обмен бонусов и скидок на бесплатные поездки в общественном транспорте.

Как пояснил первый замначальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов, новая услуга "доступна пассажирам, которые пользуются билетом "Кошелек". По его словам, совершая покупки у компаний-партнеров, участники программы будут получать бонусы, а затем обменивать их на скидки или пополнять ими "Кошелек" на карте "Тройка". При этом один бонус будет равен одному рублю, добавил Латыпов.

Для участия в программе лояльности необходимо зарегистрироваться на сайте или в мобильном приложении "Город". Чтобы пройти регистрацию, нужно будет указать номер карты "Тройка", ФИО, дату рождения, номер телефона и адрес электронной почты. Уточняется, что партнерами проекта стали уже более пяти тысяч торговых точек.

Как только владелец "Тройки" накопит более 100 бонусов, он сможет их использовать. В частности, бонусами можно пополнить "Тройку", зайдя в личный кабинет на сайте или в мобильном приложении. После этого, подчеркнули представители метро, нужно будет активировать денежные средства, приложив карту к желтому валидатору. Они установлены в вестибюле каждой станции метро. Кроме того, владельцы смартфонов на базе Android могут активировать билет в мобильном приложении "Метро Москвы".

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