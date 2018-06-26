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Персона
Утрата:Cкончался известный поэт Андрей Дементьев
Кончина наступила в результате длительной болезни.
Он был поэтом, ведущим передач на радио и на телевидении.
Кончина поэта наступила в Москве в результате продолжительной болезни. Андрей Дементьев умер в больнице.
Бывший главный редактор журнала "Юность" отпраздновал бы 90 летний юбилей. Его всегда будут помнить как поэта-песенника, любимого многими поколениями.
Люди помнят его работу на телевидении и радио, авторскую программу «Виражи времени».
дата публикации: 26.06.2018.
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