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Персона

Утрата:Cкончался известный поэт Андрей Дементьев

Фото: www.flickr.com

Утрата:Cкончался известный поэт Андрей Дементьев

M24.ru 26 июня 2018г., 13:29

Кончина наступила в результате длительной болезни

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Он был поэтом, ведущим передач на радио и на телевидении.

Кончина поэта наступила в Москве в результате продолжительной болезни. Андрей Дементьев умер в больнице.

Бывший  главный редактор журнала "Юность" отпраздновал бы 90 летний юбилей. Его всегда будут помнить как поэта-песенника, любимого многими поколениями.

Люди помнят его работу на телевидении и радио, авторскую программу «Виражи времени».

дата публикации: 26.06.2018

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