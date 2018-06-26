Новости Москва Инфо

Репетиция церемонии развода пеших и конных караулов началась в центре столицы. В связи с чемпионатом мира по футболу церемонию 30 июня планируют провести на Красной площади.

Церемониальный развод конных и пеших караулов президентского полка проводится каждый год в апреле– октябре по субботам в 12:00 на Соборной площади Московского Кремля.

Первая церемония в 2018 году состоялась 14 апреля. Выступления военных можно посмотреть с апреля по октябрь. Во время разводов они демонстрируют навыки владения оружием, строевого шага и верховой езды.

Президентский полк – воинская часть, решающая боевые задачи по обеспечению безопасности первых лиц государства и сохранности кремлевских ценностей. Он входит в состав ФСО и имеет статус спецслужбы.

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