Нотариусам могут разрешить регистрировать браки, предложение изучают сенаторы. Это касается прежде всего выездных регистраций, когда молодожены хотят заключить брак в историческом месте или в особенно романтичной обстановке. Однако в федеральных законах этот вопрос не урегулирован.

Есть и другая сложность: некоторые пары хотят стать семьей в определенную "красивую" дату. Например, когда начинается запись на 14 февраля, у отделов ЗАГС собираются очереди из сотен пар.

Начальник главного управления ЗАГС Москвы Ирина Муравьева уточнила, что речи не идет о передаче нотариусам полномочий по регистрации брака. На круглом столе действительно обсуждалась возможность выездной регистрации брака на исторических площадках города, подтвердила она.

"Москва – одна из первых, кто уже почти десять лет реализует эти предложения наших молодоженов", – подчеркнула Муравьева. По ее словам, вносить поправки в законы для этого не потребуется. "Субъект РФ вправе издавать свои распорядительные документы, в рамках которых регулируются данные вопросы, как и поступила Москва десять лет назад", – рассказала начальник ГУ ЗАГС. Регистрацию разрешили в "Царицыне", "Коломенском", Музее Победы и других местах, добавила она.

"Принимая подобные решения, мы смотрим, есть ли парковочные места, насколько красивые аллеи, подходы к нашим музеям, насколько удобные для выездной регистрации брака залы, которые предоставляются молодоженам", – заявила Муравьева. Она напомнила, что это платная услуга, поэтому молодожены заключают договор прежде всего с администрацией музея.

Появлялась информация о том, что станет возможной регистрация брака между людьми, находящимися в разных городах. Начальник ГУ ЗАГС считает это абсурдным. Она объяснила, что, согласно законам, этот процесс предполагает нахождение молодоженов рядом друг с другом в эту минуту. Они должны подписать документы, подтвердив, что это добровольный союз.

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