Банк "Рублев" лишился лицензии. Банк России отозвал ее у участника системы страхования вкладов.

В соответствии с отчетами величина активов на 1 июня кредитная организация находилась на 176-м месте в банковской системе РФ. Как отметили в ЦБ, бизнес-модель банка "Рублев" была ориентирована на привлечение средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества.

Как сообщает Агентство по страхованию вкладов, выплаты вкладчикам банка начнутся не позднее 11 июля. До этого времени агентство опубликует детальную информацию о месте, времени, форме и порядке приема заявлений по страховому возмещению.

Для их оперативного и максимально быстрых выплат компенсаций агентство планирует использовать банки-агенты, которые отберут не позднее 2 июля. Страховое возмещение выплачивается в размере 100 процентов суммы всех его счетов (вкладов) в банке, но не более 1,4 миллиона рублей в общем.

дата публикации:27.06.2018

.