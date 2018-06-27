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Политика

СМИ:Предварительно названо место переговоров двух президентов

Фото: AP/Evan Vucci

СМИ:Предварительно названо место переговоров двух президентов

M24.ru 27 июня 2018г., 10:16

В предверии встречи в Брюсселе или после визита президента США в Лондон

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Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может пройти в столице Финляндии Хельсинки. Такую возможность рассматривает Вашингтон.

Пока окончательного решения о встрече не принято, но все идет к тому, что что это будет столица Финляндии.

Ранее сообщалось, что австрийские власти готовятся к встрече двух лидеров в Вене. Американские и российские дипломаты были в Вене, где выясняли подробности предстоящего мероприятия.

Как отмечалось, было два варианта проведения встречи – до саммита НАТО в Брюсселе, стартующего 11 июля, и после визита Трампа в Великобританию, запланированного на 13 июля.

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Москва-Инфо
   