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Политика
СМИ:Предварительно названо место переговоров двух президентов
В предверии встречи в Брюсселе или после визита президента США в Лондон.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может пройти в столице Финляндии Хельсинки. Такую возможность рассматривает Вашингтон.
Пока окончательного решения о встрече не принято, но все идет к тому, что что это будет столица Финляндии.
Ранее сообщалось, что австрийские власти готовятся к встрече двух лидеров в Вене. Американские и российские дипломаты были в Вене, где выясняли подробности предстоящего мероприятия.
Как отмечалось, было два варианта проведения встречи – до саммита НАТО в Брюсселе, стартующего 11 июля, и после визита Трампа в Великобританию, запланированного на 13 июля..
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