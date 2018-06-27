Режиссер Константин Богомолов не писал заявление на увольнение из Московского художественного театра им. Чехова. Однако его постановок в ближайшее время в театре действительно не будет.

Согласно данным на сайте театра, сейчас Богомолов работает в должности помощника художественного руководителя.

Вечером во вторник, 26 июня, в СМИ распространилась информация о том, что новое руководство театра не планирует продлевать контракт с режиссером из-за "эстетических разногласий". Действующий трудовой договор заканчивается в конце июня.

Сам режиссер информацию комментировать не стал.

Богомолов начал работать в МХТ с 2012 года. Одной из самых известных работ режиссера стал спектакль "Идеальный муж" по Оскару Уайльду. Также он поставил спектакли "Событие", "Карамазовы", "Юбилей ювелира", "Wonderland-80". В 2013 году он объявлял об уходе из МХТ, объяснив это разногласиями с руководством. Позже он продолжил сотрудничество с театром. Среди последних его работ в МХТ –"Дракон" по одноименному произведению Евгения Шварца, "Мужья и жены" по фильму Вуди Аллена. В мае 2018 года состоялась премьера его спектакля "Три сестры".

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