Культура
Слухи об уходе Богомолова преждевременны
Константин Богомолов не пытался покинуть МХТ имени Чехова.
Режиссер Константин Богомолов не писал заявление на увольнение из Московского художественного театра им. Чехова. Однако его постановок в ближайшее время в театре действительно не будет.
Согласно данным на сайте театра, сейчас Богомолов работает в должности помощника художественного руководителя.
Вечером во вторник, 26 июня, в СМИ распространилась информация о том, что новое руководство театра не планирует продлевать контракт с режиссером из-за "эстетических разногласий". Действующий трудовой договор заканчивается в конце июня.
Сам режиссер информацию комментировать не стал.
Богомолов начал работать в МХТ с 2012 года. Одной из самых известных работ режиссера стал спектакль "Идеальный муж" по Оскару Уайльду. Также он поставил спектакли "Событие", "Карамазовы", "Юбилей ювелира", "Wonderland-80". В 2013 году он объявлял об уходе из МХТ, объяснив это разногласиями с руководством. Позже он продолжил сотрудничество с театром. Среди последних его работ в МХТ –"Дракон" по одноименному произведению Евгения Шварца, "Мужья и жены" по фильму Вуди Аллена. В мае 2018 года состоялась премьера его спектакля "Три сестры"..
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