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Автомагистраль
Транспорт:Ограничение движения вводят на Рождественской улице
Строительство метрополитена является причиной вводимых на общественном транспорте ограничений.
Передвижения автомобильного танспорта будут ограничены на
Рождественской улице из-за строительства Кожуховской линии Московского
метрополитена.
Две полосы для движения транспорта ограничат поток транспорта до 17 июля на целый день, начиная с Покровской улицы до 27 дома к.1
18 июля ограничениям подвергнется одна полоса на этой же улице, начиная с 27 дома к.1 до Покровской улицы.
ЦОДД ставит в известность о том, что ограничения действуют до 20 августа
дата публикации: 27.06.2018.
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