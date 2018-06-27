Автомагистраль

Передвижения автомобильного танспорта будут ограничены на Рождественской улице из-за строительства Кожуховской линии Московского метрополитена.



Две полосы для движения транспорта ограничат поток транспорта до 17 июля на целый день, начиная с Покровской улицы до 27 дома к.1



18 июля ограничениям подвергнется одна полоса на этой же улице, начиная с 27 дома к.1 до Покровской улицы.

ЦОДД ставит в известность о том, что ограничения действуют до 20 августа

дата публикации: 27.06.2018

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