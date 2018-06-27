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Автомагистраль

Транспорт:Ограничение движения вводят на Рождественской улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Транспорт:Ограничение движения вводят на Рождественской улице

M24.ru 27 июня 2018г., 10:50

Строительство метрополитена является причиной вводимых на общественном транспорте ограничений

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Передвижения автомобильного танспорта будут ограничены на Рождественской улице из-за строительства Кожуховской линии Московского метрополитена.

Две полосы для движения транспорта ограничат поток транспорта до 17 июля на целый день, начиная с Покровской улицы до 27 дома к.1

18 июля ограничениям подвергнется одна полоса на этой же улице, начиная с 27 дома к.1 до Покровской улицы.

ЦОДД ставит в известность о том, что ограничения действуют до 20 августа

дата публикации: 27.06.2018

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