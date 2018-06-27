Будем здоровы

Ученые из Иллинойского университета в Чикаго проверили, насколько эффективна диета 16:8.

Исследование популярной в Америке диеты «16:8» (система интервального голодания) показало, что за 12 недель, в течение которых испытуемые получали пищу в течение восьми часов, после чего 16 часов пили только воду, добровольцы добились снижения систолического давления и массы тела в среднем на 2,5%.



Исследовали диету ученые из Иллинойского университета в Чикаго. Принцип диеты очень прост: 16 часов в сутки человеку необходимо пить только воду или напитки с почти нулевой калорийностью, например воду с лимоном или зеленый чай, в остальные восемь часов он может есть что угодно в неограниченных количествах.

Всего в исследовании приняли участие 46 человек с индексом массы тела более 34 кг/м2. Первая группа в течение 12 недель питалась по плану «16:8» (примерно с 10:00 до 18:00), вторая группа служила контрольной.



За 12 недель участники из активной экспериментальной группы, в отличие от контрольной, потеряли около 2,5 процента своего веса, что составляет примерно 3 кг. При этом их систолическое давление снизилось примерно на семь миллиметров ртутного столба.

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