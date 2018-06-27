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Автомагистраль
Направление движения по улице станет односторонним
Перемены в организации движения транспорта произошли на 2-й Тверской-Ямской.
Схема движения на одной из улиц в центре Москвы изменится с 30 июня.
Станет односторонним участок улицы 2-я Тверская-Ямская от переулка Александра Невского в сторону Лесной улицы.
Отмечается, что новая схемы не только повысит безопасность при выезде из арки на Лесную улицу, но и позволит организовать 26 дополнительных парковочных мест.
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Фото:пресс-служба ЦОДД
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