Автомагистраль

Схема движения на одной из улиц в центре Москвы изменится с 30 июня.

Станет односторонним участок улицы 2-я Тверская-Ямская от переулка Александра Невского в сторону Лесной улицы.

Отмечается, что новая схемы не только повысит безопасность при выезде из арки на Лесную улицу, но и позволит организовать 26 дополнительных парковочных мест.



Фото:пресс-служба ЦОДД

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