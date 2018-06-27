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Московская жизнь

В день семьи открытками поздравят москвичей организаторы торжеств

В день семьи открытками поздравят москвичей организаторы торжеств

M24.ru 27 июня 2018г., 12:27

День семьи, любви и верности в Москве отпразднуют 8 июля

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Ко Дню семьи, любви и верности в столице разместят более 600 поздравительных открыток

Более 600 поздравительных открыток украсят улицы столицы ко Дню семьи, любви и верности. Отмечается, что ко Дню семьи, любви и верности, который отмечают 8 июля, городские улицы украсят более 600 поздравительных открыток. 

«На плакатах изображены покровители семьи и брака - муромский князь Петр и его жена Феврония, а также символ праздника - ромашки.

Открытки появятся на остановках общественного транспорта и киосках, в витринах магазинов, а также на обычных и цифровых билбордах вдоль проспекта Мира, Ленинградского и Ленинского проспектов, Варшавского, Каширского и Звенигородского шоссе», - говорится в сообщении.

Также на каждой открытке будет написана фраза, которую многие считают одним из лучших определений семейного союза: «Семья - единство помыслов и дел». Украшать улицы начнут 1 июля.

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Москва-Инфо
   