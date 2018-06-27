Образование/Карьера

Единый государственный экзамен по профильной математике состоялся 1 июня 2018 года. В Москве экзамен сдали более 38 тысяч участников, сообщили в региональном центре обработки информации города Москвы.

«38 206 тысяч участников были зарегистрированы на сдачу экзамена по математике профильного уровня в городе Москве. Из них 37 656 выпускников текущего года», – рассказал руководитель регионального центра обработки информации города Москвы Андрей Постульгин.

Для проведения экзаменов было подготовлено 215 ППЭ, расположенных в образовательных организациях города Москвы, из них 1 – в учреждении системы здравоохранения и 10 – на дому (для участников с ограниченными возможностями здоровья).

«Экзамен по профильной математике прошел в штатном режиме, нарушений и технологических сбоев не зафиксировано. На экзамене присутствовало 737 общественных наблюдателей, которые прошли специальное обучение и были аккредитованы Департаментом образования города Москвы», – добавил Андрей Постульгин.

Начиная с 2015 года единый государственный экзамен по математике был разделен на базовый и профильный уровни. Участники ЕГЭ имеют право выбрать базовый или профильный уровень экзамена, либо сдавать оба уровня. Профильный ЕГЭ необходимо сдать для поступления в вузы на специальности, где математика является одним из вступительных экзаменов. Экзамен по базовой математике выпускники сдавали 31 мая 2018 года.

Экзаменационная работа по математике профильного уровня состояла из двух частей, включающих в себя 19 заданий. Экзамен длится 3 часа 55 минут (235 минут).

Во всех ППЭ велось видеонаблюдение в онлайн-режиме и использовалась технология печати полного комплекта экзаменационных материалов для участников в аудиториях и сканирования бланков ответов в штабе ППЭ.

Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 18 июня 2018 года.

Примерный график публикации результатов по всем предметам размещен на официальном сайте регионального центра обработки информации города Москвы в разделе «Результаты ГИА-11 и подача апелляций». Результаты экзаменов и изображения бланков ответов участников ЕГЭ можно посмотреть на Официальном сайте Мэра Москвы.

«Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов по математике профильного уровня в Москве прошла без нарушений в штатном режиме. Замечаний и нарушений отмечено не было», - отмечает Андрей Постульгин.

Напомним, что основной период ЕГЭ проходит в 2018 году с 28 мая по 2 июля 2018 года. Следующие экзамены - по истории и химии - состоятся 4 июня. Расписание всех экзаменов можно также посмотреть на сайте регионального центра обработки информации города Москвы.

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