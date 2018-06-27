Автомагистраль

Москва готовится к празднованию дня столичного транспорта 14 июля. Торжественные мероприятия проводятся накануне завершения ЧМ-2018.

Наиболее значимые события праздничной программы пройдут на ВДНХ, в Парке Победы, "Сокольниках" и на центральных улицах города. Предварительные статистические данные со стороны департамента транспорта обещают приблизительно сто тысяч посетителей.

"В этом году День московского транспорта совпадает с окончанием ЧМ-2018, поэтому мы надеемся, что вместе с нами его будут отмечать и иностранные гости", – поделился заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Одной из самых зрелищных площадок праздника станет ВДНХ, где пройдут экстрим–шоу и выставка моделей наземного транспорта различных эпох. В Парке Победы на Поклонной Горе будут бесплатно раздавать мороженное и пройдут танцевальные баттлы.

Парк "Сокольники" станет площадкой для всей семьи, где пройдут мини–турниры по гонкам радиоуправляемых моделей автомобилей. На всех площадках выступят артисты проекта "Музыка в метро" и разместятся мастерские, где будут чеканить памятные монеты с логотипом праздника. Первое празднование Дня московского транспорта, приуроченного к запуску общественного транспорта в столице прошло 8 июля 2017 года.

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