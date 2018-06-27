Аэроэкспрессы будут курсировать до 3:00 в ночь на 28 июня – в это время отправятся последние поезда от Белорусского и Павелецкого вокзалов, сообщили в пресс-службе компании. С Киевского вокзала последний поезд в аэропорт уедет в 2:30.

"27 июня в Москве состоится вечерний матч чемпионата мира по футболу 2018, который начнется в 21:00. В связи с этим компания продлевает время движения поездов "Аэроэкспресс" на всех направлениях", – цитируют представителей перевозчика СМИ.

Из аэропорта Шереметьево аэроэкспресс уедет в 2:30, из Домодедова и Внукова – в 2:00, добавили в пресс-службе. Подробная информация о расписании поездов содержится в мобильном приложении. Узнать ее можно и в call-центре компании, а также у сотрудников в терминалах.

Ранее сообщалось, что до 3:00 будет работать и весь общественный транспорт столицы, включая метро и МЦК. Продление также предусмотрено в ночь с 3 на 4 июля. Меры приняты для того, чтобы после поздних игр болельщики успели вернуться в гостиницы.

Международный футбольный турнир проходит в России до 15 июля. Его принимают 11 городов, включая столицу. В Москве матчи организованы на стадионах "Лужники" и "Спартак".

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