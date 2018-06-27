27 июня в групповом этапе ЧМ-2018 сборная Швеция разгромила сборную Мексики со счетом 0:3, и обе команды вышли в плей-офф.

27 июня на стадионе Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия) в заключительном туре группового этапа Чемпионата мира по футболу 2018 сборная Швеции разгромила сборную Мексики. Встреча завершилась со счетом 0:3.

Таким образом сборная Швеции вышла в плей-офф с первого места, а мексиканцы со второго. В то время как действующий чемпионы мира по футболу вылетели с турнира, проиграв южнокорейской сборной.

Первый тайм завершился без голов. Однако на 50 минуте встречи шведам все-таки удаось забить первый гол. Отличился Людвиг Аугустинсон, который в упор расстрелял ворота мексиканцев. Затем удвоил преимущество своей команды экс-защитник «Краснодара» Андреас Гранквист, который реализовал пенальти. Ещё один мяч провёл в собственные ворота защитник сборной Мексики Эдсон Альварес.

ЧМ-2018 по футболу. Группа "F". 3-й тур. Мексика - Швеция – 0:3

Голы: 50' 0:1 Людвиг Аугустинсон, 62' 0:2 Андреас Гранквист, 74' 0:3 Эдсон Альварес (автогол).

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