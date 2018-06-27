27 июня в групповом этапе ЧМ-2018 сборная Германии сенсационно проиграла сборной Южной Корее со счетом 0:2.

Южная Корея - Германия: счёт 2:0 в пользу южнокорейцев

27 июня на стадионе Казань Арена (Казань, Россия) в заключительном туре группового этапа Чемпионата мира по футболу 2018 сборная Германии сенсационно проиграла сборной Южной Кореи. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Таким образом действующие чемпионы мира по футболу, набрав 4 очка, покинули турнир, а в плей-офф вышли на первом месте сборная Швеции, а на втором сборная Мексики. Обе команды набрали по шесть очков, но шведы превзошли мексиканцев по количеству забитых мячей.

Игра между сборными была наряженной на всем протяжении встречи. По завершении основного времени счет был нулевым. Голы удалось забить лишь на 2 и 6 минутах добавленного времени. Отличились южнокорейские игроки Ким Юнь Квон и Сон Хын Мин.

ЧМ-2018 по футболу. Группа "F". 3-й тур. Южная Корея - Германия – 2:0

Голы: 90+2' 1:0 Ким Юнь Квон, 90+6' 2:0 Сон Хын Мин.

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